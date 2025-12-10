Polonya, Ukrayna’ya MiG-29 savaş uçakları verebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya'nın Ukrayna üzerinde hızla ilerlerken ABD'nin öncülük ettiği barış planı müzakereleri sürüyor.

Sunulan ilk barış planı kapsamında Ukrayna'nın Rusya'ya toprak bırakması teklifi Avrupa'dan tepki görmüş, özellikle Polonya ve Baltık ülkeleri gibi Rus sınırına yakın olan devletleri tedirgin etmişti.

Polonya'nın Ukrayna ile gerçekleştirmeyi düşündüğü bir karşılıklı bir askeri destek anlaşması gündeme geldi.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığınca, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, MiG-29 savaş uçaklarının devri konusunda Ukrayna ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu devrin uçakların kullanım ömürlerinin sonuna yaklaşmaları ve Polonya tarafından modernize edilme perspektifinin bulunmamasıyla ilgili olduğu kaydedildi.

"NATO'NUN DOĞU KANADININ GÜVENLİĞİ"

Konuyla ilgili nihai kararın alınmadığına dikkati çekilen açıklamada, "Uçakların bağışı, Ukrayna’yı desteklemeye yönelik müttefik politikaların ve NATO’nun doğu kanadının güvenliğinin korunması çabalarının bir parçası olacaktır. Hizmetten çekilecek MiG-29 uçaklarının görevleri F-16 ve FA-50 uçakları tarafından yerine getirilecektir." ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA'DAN DRONE VE FÜZE TEKNOLOJİLERİ ALINABİLİR

Açıklamada, uçakların bağışıyla bağlantılı olarak Ukrayna’dan belirli drone ve füze teknolojilerinin sağlanması konusunda görüşmelerin sürdüğü, yeni savunma ve sanayi yetkinliklerinin elde edilmesi ile ortak geliştirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin envanterinde halihazırda yaklaşık 40 MiG-29 savaş uçağı bulunuyor. Ukrayna, 2022’de Rusya ile başlayan savaşın ardından Polonya’dan 14 ve Slovakya’dan 13 MiG-29 savaş uçağı almıştı.