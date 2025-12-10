Rusya: Ukrayna konusunda ateşkes değil, barış için çalışıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile Ukrayna savaşının 4. yılı dolmaya yaklaşırken Rus ordusu cepheyi ittiriyor.

İki ülkenin mutabakata vardığı barış şartlarının oluşturulması için ABD ve Avrupa'nın da çabalarıyla bir plan hazırlanıyor.

Olan bitenin ışığında, Rus Hükümet Sözcüsü Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündeme dair bazı sorularını yanıtladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin, ülkesinde devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenebileceğine dair açıklamalarını "yeni gelişme" şeklinde değerlendiren Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uzun zamandır bahsettiği buydu. Bu nedenle, ilgili gelişmeleri izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BARIŞ MUTLAK ÖNCELİĞİMİZDİR"

Zelensky'nin enerji altyapılarına karşılıklı saldırılara ilişkin ateşkes üzerinde çalıştıkları yönündeki açıklamasını dair konuşan Peskov, "İlgili belgelerin imzalanmasıyla elde edilen istikrarlı, garantili ve uzun vadeli barış, mutlak önceliğimizdir. Rusya ateşkes değil, barış için çalışıyor." diye konuştu.

"TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ANLAYIŞIMIZLA UYUMLU"

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Politico gazetesine verdiği mülakattaki açıklamalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Trump’ın Ukrayna’nın NATO üyeliği ve topraklarını kaybetmesi gibi konularda yaptığı açıklamalar, bizim anlayışımızla uyumludur." dedi.