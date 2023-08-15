Polonya'da 15 Ağustos Silahlı Kuvvetler Bayramı kutlamalarında Türk SİHA'sı 15 Ağustos Silahlı Kuvvetler Bayramı sebebiyle bugün yapılacak tören kapsamında Bayraktar SİHA, ulusal stadyumun yanında sergileniyor.

DHA

Polonya, 15 Ağustos Silahlı Kuvvetler Bayramı'nı kutluyor.

Uzun süredir yapılan hazırlıklar sona erdi. Polonya halkı beklemeye geçti.

Polonya Savunma Bakanlığı, Polonya ile Sovyetler Birliği arasında 1920’de yaşanan Varşova Savaşı zaferinin yıldönümü sebebiyle her yıl 15 Ağustos’ta bu günü kutluyor.

Kutlamalarda görkemli bir askeri araç geçit töreni düzenlenecek.

Bayraktar SİHA da alanda

Polonya ordusu envanterindeki araçlar halkı selamlayacak.

Kutlamalar kapsamında Bayraktar SİHA, Varşova’daki PGE Narodowy Stadyumu'nun dışında sergilenmeye başlandı.

Diğer yandan kutlamalar aşırı sıcaklıkların altına yapılacak.

Sıcaklıklara karşı çözüm su perdesi

Savunma Bakanlığı, ülkede yaşanan aşırı sıcaklara ‘su perdesiyle’ çözüm buldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, başkent Varşova’da sıcaklıkların 30 derecenin üstüne çıkacağı ve geçit töreninin yapılacağı caddenin kenarlarına soğuk su püskürten 'su perdeleri' konulduğunu ifade etti.

"Su, güneş gözlüğü ve şapka getirin"

24 bin şişe su hazırlandığı belirtilen açıklamada “Varşova'da 12.00-15.00 arasında termometrelerin 30 derecenin üzerinde olacağını unutmayın. Su, güneş gözlüğü ve şapka getirin. Çeşme Parkı bölgesinde ve Sanguszki Caddesi bölgesinde Polonya Ordusu, su perdeleri hazırladı.” denildi.

Polonya Ordusu, herkesi ulusal stadyuma beklediklerini ifade etti.