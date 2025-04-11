Polonya'da 2 bin 500 yıllık sır: Sahilde bulunan ender hançer

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Polonya'daki bir plajda yürüyüş yapan iki vatandaş, hiç beklenmedik bir yerde, eski ve ölümcül bir silaha rastladı.

Jacek Ukowski ve Katarzyna Herdzik isimli şahıslar, 2 bin 500 yıllık hançeri bulduktan sonra Kamieńska Toprakları Tarihi Müzesi'ne teslim etti.

"DOĞA BİZE UZAK GEÇMİŞİN SIRLARINI NADİREN AÇIKLAR"

Müze tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, silahın bulunmasında son fırtınaların da etkili olduğu belirtildi.

Kuruluşun Lehçeden İngilizceye çevrilen paylaşımında, "Doğa bize uzak geçmişin sırlarını nadiren açıklar. Ve Baltık Denizi'nde de tam olarak bu yaşandı." ifadeleri yer aldı.

ÜLKEDE TÜRÜNÜN EN DEĞERLİ KEŞİFLERİNDEN BİRİ

Müzenin paylaştığı fotoğraflarda, silahın üzerinde yıldızları andıran hilal ve haçlar gibi ince detaylar yer alıyor.

Hançerin mükemmel durumda korunmuş olması, onu Polonya'da türünün en değerli buluntularından biri haline getiriyor.

Sap kısmı sivri bir başlıkla tamamlanan hançerin kesici kısmına kadar uzanan alternatif bir süsleme bulunduğu aktarılıyor.

DİNİ BİR ANLAMI OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Müze, uzmanlarının silahın ne için kullanıldığından henüz emin olmadıklarını ancak eserin, gelecekte yoğun bir incelemeden geçeceğini belirtti.

Yüzey süslemelerinin, bir güneş kültü ile bağlantısına işaret edebileceği de tahmin ediliyor.

Herdzik, müzeye yaptığı açıklamada, bulgunun tamamen beklenmedik olduğunu belirterek, "Böyle büyük bir keşif yapmayı beklemiyordum ama bu eşyayı gördüğüm anda değerli bir şey olabileceğini anladım." dedi.

MÜZEDEN KAŞİFLERE TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Kamieńska Toprakları Tarih Müzesi de keşfi yapan Herdzik ve Ukowski'ye 'uyanıklıkları ve hızlı tepkileri' için teşekkür etti.

Müze, "Hemen gerçekleştirilen raporlamalar sayesinde bu olağanüstü buluntu, uygun şekilde güvence altına alındı ve gelecek nesiller için saklandı." açıklamasında bulundu.