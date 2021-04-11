Polonya’da annesinin kesesinden ayrılan kanguru ilgi odağı oldu

Hayvanat bahçesinde dünyaya gelen kanguru annesinin kesesinden ayrılarak ilk adımlarını attı. Bir süre zıpladıktan sonra annesinin kesesine dönen kanguru ilgi odağı oldu.

Polonya'nın Poznan kentindeki hayvanat bahçesinde biri haziran diğeri temmuz ayında olmak üzere dünyaya gelen 2 kanguru ilgi odağı oldu.

Doğdukları günden bu yanan dünyayı annelerinin keselerinden seyreden yavrulardan biri ilk kez toprağa bastı.

Meraklı bakışlarla etrafı inceleyen kanguru, heyecanla ilk zıplamalarını yaptı.

BAKICILARI KAYDETTİ

Annesinin ilgisi ile neşelenen kanguru bir süre zıpladıktan sonra soluğu yeniden annesinin kesesinde aldı.

8 aylık yavrunun annesinin kesesine girdiği o anlar bakıcılar tarafından kayda alındı.

Polonya'da annesinin kesesine dönen yavru kanguru ilgi odağı oldu VİDEO

