Polonya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini muhalefetin adayı kazandı

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Polonya'da tarihi seçim....

a 1 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ipi muhalefet göğüsledi.

Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) adayı tarihçi Karol Nawrocki, yüzde 50,89 oy oranıyla Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski’yi geride bırakarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

İKİ TARAF DA KAZANDIM DEDİ

Oyların henüz yüzde 6'sı sayılırken Nawrocki yüzde 50,6 ile yüzde 49,4 oranında görünen rakibi Trzaskowski'den az farkla da olsa yarışı önde götürüyordu.

Oy sayımının ilk saatlerinde iki aday da birbirine çok yakın sonuçlar elde ederken, taraflar peş peşe zafer konuşmaları yaptı.

Nawrocki, zaferini ilan eden bir konuşma yaparak, "Bu gece kazanacağız. Kazanacağız ve Polonya'yı kurtaracağız" demişti.

Trzaskowski de zafer ilan ederek, "Polonya için tarihi bir an. Bütün Polonyalı kadın ve erkeklerin başkanı olacağım" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ancak sabaha karşı Polonya Seçim Konseyi'nin resmi açıklamasıyla Nawrocki'nin az farkla galip geldiği netleşti.

SONUÇ ÜLKENİN AB'DEKİ KONUMU İÇİN DE KRİTİK

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu, Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi konularda yaşanan çekişmelerin gölgesinde yapıldı.

Bu seçim, adayların siyasi duruşlarından dolayı bazı analistler tarafından "medeniyetler çatışması" olarak adlandırıldı.Seçim sonuçları, ülkenin AB'deki konumu açısından da kritik önem taşıyor.Polonya'nın bu seçim sonucuyla, AB içindeki koltuğunu sağlamlaştıracağı ya da daha zorlu süreçlere geri döneceği yorumları yapılıyo