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Polonya'da hamile bir kadın öldü, 3 doktor suçlandı

Polonya'da hamile bir kadın öldü, 3 doktor suçlandı

Kürtaj karşıtı yasaya karşı geniş çaplı gösteriler düzenlenmesine neden olan hamile bir kadının ölümüyle ilgili üç doktor suçlandı. Doktorların suçlu bulunması halinde ceza alabileceği belirtiliyor.