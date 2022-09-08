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    Polonya'da hamile bir kadın öldü, 3 doktor suçlandı

    Kürtaj karşıtı yasaya karşı geniş çaplı gösteriler düzenlenmesine neden olan hamile bir kadının ölümüyle ilgili üç doktor suçlandı. Doktorların suçlu bulunması halinde ceza alabileceği belirtiliyor.
    • 08.09.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 17:26
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    Polonya'da hamile bir kadın öldü, 3 doktor suçlandı

    Geçen yıl eylül ayında Polonya’nın Pszczyna kasabasındaki bir hastanede Iza adıyla bilinen 30 yaşındaki kadın, hamileliğinin 22’nci haftasında sepsis nedeniyle hayatını kaybetti.

    Bu ölüm, ülkedeki kısıtlayıcı kürtaj karşıtı yasaya karşı geniş çaplı protestolar düzenlenmesine yol açtı.

    ‘Bekleyip görmeyi tercih ettiler’

    Aktivistler, doktorları kürtajı hemen yapmak yerine “bekleyip görmeyi” tercih etmekle suçladı, kadının kısıtlayıcı yasanın daha da sıkılaştırılması nedeniyle ülkede ölen ilk kişi olduğunu savundu.

    Hamile kadının ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı

    “Ekip harekete geçmedi”

    Katowice'deki savcılık ofisinin sözcüsü Agnieszka Wichary, suçlamaların hastanın hayatını kaybetme tehlikesine maruz bırakılmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

    Wichary, “Ekibin harekete geçmemesi sonucu hasta hayatını kaybetti.” ifadesini kullandı.

    Polonya da hamile bir kadın öldü, 3 doktor suçlandı #1

    5 yıla kadar hapis cezası alabilirler

    Doktorlardan birinin sorumlu, ikisinin ise hastanın ölümüne kasıtsız neden olmakla suçlandığı, suçlu bulunmaları halinde beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtildi.


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