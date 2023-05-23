Polonya’da hemşireler ücret farkını protesto etti Ebe ve hemşireler, meslekte ücret farklılığının kaldırılması ve sağlık sistemindeki statülerinin güçlendirilmesi talebiyle Sağlık Bakanlığı’nı protesto etti. Aynı işi yapan hemşireler arasında 3 bin zloti yaklaşık 14 bin 327 TL ücret farkı olduğunu belirten protestocular, hazırladıkları yasa tasarısını Polonya parlamentosuna sundu.

İHA

Polonya’nın başkenti Varşova’da binlerce ebe ve hemşire, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamalarını protesto etti.

Parlamento önünde toplanan Ebe ve Hemşireler Sendikası üyeleri, hastane yöneticilerinin keyfi uygulamalarıyla meslekte yol açtığı yıkıma karşı çıkarak ücret ayrımcılığının ortadan kalkmasını istedi.

14 bin 327 TL ücret farkı var

Aynı işi yapan hemşireler arasında 3 bin zloti yaklaşık 14 bin 327 TL ücret farkı olduğunu belirten protestocular, Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan ve temmuz ayında yürürlüğe girecek yeni yasanın kendi sorunlarını çözmekten uzak olduğunu dile getirdi.

Sağlık sistemindeki statülerinin güçlendirilmesini isteyen ebe ve hemşireler protesto sırasında sık sık "Ayrımcılığa dur de", "Meslekte yıkıma dur de" sloganları attı.

127 bin imza toplandı

Sendika yöneticileri, meslekte ayrımcılığın önüne geçmek, üyelerinin daha fazla aşağılanmasını durdurmak amacıyla hazırladıkları yasa tasarısını topladıkları 127 bin imza ile birlikte Polonya parlamentosuna sundu.

Polonya yasalarına göre vatandaşlar, hazırladıkları yasa taslağını 100 bin imza toplamaları durumunda parlamentoya sunabiliyor.