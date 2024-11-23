Polonya'da iktidarın 2025 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı belli oldu

AA

Polonya 2025 seçimlerine hazırlanıyor...

Bu kapsamda, 22 binden fazla koalisyon üyesinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için oy kullanıldı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ön seçimin sonuçlarını paylaştı.

OYLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 75'İNİ ALDI

Tusk, Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski'nin oyların yaklaşık yüzde 75'ini, rakibi Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin ise oyların yaklaşık yüzde 25'ini aldığını bildirdi.

ZAFER KONUŞMASI YAPTI

Trzaskowski, yaptığı zafer konuşmasında, ön seçimlerden güçlü bir şekilde çıktıklarını aktararak, "(Muhalefetteki) Hukuk ve Adalet Partisini (PiS) yenmek için çok güçlü bir yetkiye, çok fazla enerji, kararlılık ve cesarete sahibim." sözlerini sarf etti.

KOALİSYON KÜÇÜK PARTİLER TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

İktidardaki Sivil Koalisyon grubu, Başbakan Tusk'ın partisi Sivil Platformun (PO) yanı sıra 5 küçük partiden oluşuyor.

Koalisyon ayrıca başka diğer küçük partiler tarafından destekleniyor.

Ayrıca, Trzaskowski, 2 milyona yakın nüfusu bulunan Polonya'nın başkenti Varşova'nın Belediye Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

50 OY ORANINI AŞAMAMIŞTI

Ülkede 2020'deki seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile yarışan Trzaskowski, adayların ilk turda yüzde 50 oy oranını aşamamalarıyla ikinci tura kalan seçimleri kaybetmişti.

2025 seçimlerinin kesin tarihi henüz açıklanmazken Polonyalıların mayıs ayında sandık başına gideceği tahmin ediliyor.