Polonya’da kar leoparı koronavirüsten öldü

Varşova Hayvanat Bahçesi sakinlerinden kar leoparı Ayana, koronavirüs sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.

Polonya'nın başkenti Varşova’daki hayvanat bahçesinde bir kar leoparına, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi yapıldı, sonuç negatif çıktı.

Semptomların devam etmesi üzerine ikinci kez antikor testi yapılan leoparın sonuçlarının bu kez pozitife döndüğü görüldü.

2 AY SONRA ÖLDÜ

Solunum probleminin gittikçe kötüleşmesinin ardından farklı alanlardan uzman veteriner hekimler tarafından tedavisine devam edilen 7 yaşındaki talihsiz kar leoparı, 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

‘İNSANLARDAN KAPTI’

Adının “Ayana” olduğu öğrenilen leoparın, koronavirüs sonrası görülen komplikasyonlardan biri olan kalp ve solunum yetmezliğinden öldüğü açıklandı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, leoparın koronavirüsü insanlardan kaptığını düşünüyor.