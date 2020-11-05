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    Polonya'da kürtaj yasasına erteleme kararı

    Polonya’da kadınların kısıtlı olan kürtaj yasasının daha fazla sıkılaştırılması kararına karşı düzenledikleri eylemlerin ardından, Anayasa Mahkemesi kararın yürürlüğe girmesini erteledi.
    • DHA
    • 05.11.2020 - 10:40
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 11:19
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    Polonya'da kürtaj yasasına erteleme kararı

    Polonya’da uzun zamandır tartışma yaratan kürtaj yasası hakkında Anayasa Mahkemesi’nin aldığı tartışmalı “kürtaj yasağı” kararının ardından başlayan kitlesel protestolar sonuç verdi.

    Polonya’nın sağcı yönetimi Milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) yüksek mahkeme kararının resmi olarak yayınlanmasını ve yürürlüğe girmesini ertelediğini söyledi.

    UYGUN ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORLAR

    Başbakanlık Ofis Başkanı Michal Dworczyk yaptığı açıklamada, hükümetin anayasa mahkemesi kararını tartışarak uygun bir çözüm bulmaya çalıştığını belirtti.

    Polonya Başbakanlık Ofis Başkanı Dworczyk, “Devam eden tartışmalar var. Diyaloğa zaman ayırmamız ve insanları tatmin edecek bir çözüm bulmamız için süreye ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

    Polonya da kürtaj yasasına erteleme kararı #1

    YÜKSEK MAHKEME'NİN KARARI

    Polonya yüksek mahkemesi tecavüz, ensest veya annenin hayatının tehdit altında olması durumunda kürtajı yasaklayacak karar almıştı.

    Kararın ardından 430 bin protestocu 22 Ekim’den itibaren başkent Varşova,Gdańsk, Białystok, Poznan, Kraków, Wroclaw, Torun, Sczescin, Myślenice, Gorlice ve Jasło şehirlerinde protesto düzenlemişti.

    Protestolarda, 37 kişi gözaltına alınmıştı.

    Polonya da kürtaj yasasına erteleme kararı #2

    Polonya da kürtaj yasasına erteleme kararı #3

    Polonya da kürtaj yasasına erteleme kararı #4

    Polonya da kürtaj yasasına erteleme kararı #5

    Polonya da kürtaj yasasına erteleme kararı #6

    Polonya da kürtaj yasasına erteleme kararı #7

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