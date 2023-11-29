Polonya'da madende patlama: 4 ölü, 2 yaralı Polonya'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada, 4 madenci hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 madenci yaralandı.

İHA

Polonya'nın güneyindeki Jaworzno kentinde bulunan Sobieski adlı kömür madeninde patlama meydana geldi.

Patlamada 4 madenci öldü

Katoviçe Madencilik Yüksek Dairesi tarafından yapılan açıklamada, maden ocağındaki dolgu boru hattını temizlemek için havalandırma departmanından görevlendirilen 6 kişilik ekibin boru hattına su doldurduğu esnada patlama meydana geldiği aktarıldı.

Yerin yaklaşık 600 metre altında gerçekleşen patlamada, 4 madenci hayatını kaybederken, 1’i ağır 2 madenci de yaralandı.

Sobieski kömür madeni

Kazaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi. Tauron Madencilik'e bağlı olarak faaliyet gösteren Sobieski kömür madeni, Janina ve Brzeszcze maden ocaklarıyla birlikte ülkede kömür çıkarma hacmi bakımından Polonya Maden Grubu ve Jastrzebska Kömür Şirketi'nin ardından üçüncü sırada geliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)