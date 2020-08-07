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- Polonya'da maske uyarısı yapan kadına yumruk attı
Polonya'da maske uyarısı yapan kadına yumruk attı
- İHA
- 07.08.2020 - 17:09
Polonya'nın kuzeyindeki Bydgoszcz kentinde bir adam alışveriş yapmak için markete girdi.
Müşterinin markete maskesiz girdiğini gören market çalışanı, maskesiz adamı uyardı. Kadınla tartışmaya giren müşteri, maskesiz kendisine hizmet verilmeyeceğinin söylenmesinin ardından öfkeli bir şekilde marketten çıkarak maskesini almaya gitti.
KADINA YUMRUK ATTI
Bir süre sonra yüzünde maske ile yeniden markete gelen şahıs, reyonlar arasında alışveriş yaptığı esnada daha önce kendisini uyaran kadın çalışana yumruk attı.
Polonya'da maske uyarısı yapan kadına yumruk attı VİDEO
MARKETTEN HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ÇIKTI
23 yaşındaki çalışan, yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığılırken saldırgan ise sakin tavırlarla marketi terk etti.
KADININ KAFASINA 3 DİKİŞ ATILDI
Yüzüne aldığı darbenin ardından ilk şoku atlatan kadın, çalışma arkadaşlarından yardım istedi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının yüzünde kanama ve morluklar meydana gelirken, kafasına 3 dikiş atıldı.
2 YILA KADAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR
Market çalışanları olayı polise bildirdi. Marketteki kamera kayıtlarını inceleyen polis, eşkalini belirlediği saldırganı gözaltına aldı. Savcılığa sevk edilmesi beklenen saldırgan, adam yaralamak suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilecek.