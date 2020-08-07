Maske takmadan markete giren adam, kendisini uyaran market çalışanına yumruk attı. Yumruk darbesi ile yığılan kadının başına 3 dikiş atılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Polonya'nın kuzeyindeki Bydgoszcz kentinde bir adam alışveriş yapmak için markete girdi.

Müşterinin markete maskesiz girdiğini gören market çalışanı, maskesiz adamı uyardı. Kadınla tartışmaya giren müşteri, maskesiz kendisine hizmet verilmeyeceğinin söylenmesinin ardından öfkeli bir şekilde marketten çıkarak maskesini almaya gitti.

KADINA YUMRUK ATTI

Bir süre sonra yüzünde maske ile yeniden markete gelen şahıs, reyonlar arasında alışveriş yaptığı esnada daha önce kendisini uyaran kadın çalışana yumruk attı.

Polonya'da maske uyarısı yapan kadına yumruk attı VİDEO



MARKETTEN HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ÇIKTI

23 yaşındaki çalışan, yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığılırken saldırgan ise sakin tavırlarla marketi terk etti.

KADININ KAFASINA 3 DİKİŞ ATILDI

Yüzüne aldığı darbenin ardından ilk şoku atlatan kadın, çalışma arkadaşlarından yardım istedi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının yüzünde kanama ve morluklar meydana gelirken, kafasına 3 dikiş atıldı.

2 YILA KADAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Market çalışanları olayı polise bildirdi. Marketteki kamera kayıtlarını inceleyen polis, eşkalini belirlediği saldırganı gözaltına aldı. Savcılığa sevk edilmesi beklenen saldırgan, adam yaralamak suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilecek.



