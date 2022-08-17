Polonya'da, nehirde toplu balık ölümleri yaşandı

Oder Nehri’nde yaşanan balık ölümlerine yönelik, yurtdışındaki laboratuvarlara da başvuruda bulunulduğu belirtildi. Ölen balık miktarının yaklaşık 100 ton olduğu belirtildi.

Polonya’da bulunan Oder Nehri’nde, toplu balık ölümleri endişe yarattı. Balık ölümlerinni incelenmesine yönelik yurt dışındaki laboratuvarlara başvuruda bulunulduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Polonya İklim ve Çevre Bakanı Anna Moskwa, nehir suyundan alınan örneklerin Çekya'daki laboratuvarlara gönderildiğini belirtti.

Ayrıca, Moskwa'nın Yardımcısı Malgorzata Golinska, örneklerin ayrıca Hollanda ve İngiltere'ye gönderildiğini ifade etti.

Nehri kirletenlere büyük cezalar gündemde

AA’nın haberine göre; Polonya ve Almanya'daki uzmanlar, nehirde geçen ay ilk kez gözlenen balık ölümlerini, iki ülkede uzun yıllardır yaşanan en kötü doğal afet olarak nitelendiriyor.

Soruna çözüm aramakta geç kalmakla suçlanan Polonya hükümeti, nehrin kirletilmesinden sorumlu olan kişi ve kurumlar için büyük cezalar vermeyi gündeme getirdi.

Yaklaşık 100 ton balık öldü

Polonyalı itfaiyeciler şu ana kadar yaklaşık 100 ton ölü balığı çıkardıklarını açıkladı. Oder Nehri'nde toplu balık ölümleri ilk olarak temmuz sonlarında Polonya'nın güneybatısındaki balıkçılar tarafından fark edilmişti.