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- Polonya'da otobüs duraklarının çatıları yeşillendi
Polonya'da otobüs duraklarının çatıları yeşillendi
- İHA
- 19.09.2021 - 17:51
Polonya’da Varşova Belediyesi, hava kirliliğini azaltmak ve kenti yeşillendirmek amacıyla farklı bir yönteme başvurdu.
Belediye, bu kapsamda otobüs duraklarının çatısına damkoruğu olarak da bilinen sedum bitkisinden "mini bahçe" yaptı.
OTOBÜS DURAKLARININ ÇATISINA BAHÇE YAPILDI
İlk olarak geçtiğimiz yıl Zoliborz ilçesinde bir otobüs durağının çatısında test edilen uygulamada sedum bitkisinin yazın yüksek ısıya, kışın da kar ve ayaza dayanıklı çıkması sonucu mini bahçenin diğer otobüs duraklarına da yapılması kararlaştırıldı.
Bu kapsamda kentteki 18 otobüs durağının çatısı yeşillendirildi.
HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTIYOR, SICAKLIĞI DÜŞÜRÜYOR
Varşova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çatısında "mini bahçe" olan otobüs duraklarının kente estetik katmasının yanı sıra sedum bitkisi sayesinde hava kirliliğinin yüzde 15-20 oranında azaldığı belirtildi.
"Mini bahçe" çatılı durakların yılda 7.3 kilogram karbondioksit emdiği, durağın çatısı altındaki sıcaklığı 3-5 derece arasında düşürdüğü kaydedilen açıklamada, yağış esnasında ise 150 litreye kadar su depoladığı ifade edildi.
TÜM KENTE YAYILACAK
Sedum bitkisinin böcekler için de oldukça elverişli olduğuna değinen Varşova Belediyesi, önümüzdeki süreçte "mini bahçe" çatılı otobüs durağı uygulamasını tüm kente yaymayı planladıklarını belirtti.