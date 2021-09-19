Polonya'da otobüs duraklarının çatıları yeşillendi

Varşova'da 18 otobüs durağının çatısı mini bahçeyle kaplandı. Yetkililer, bu sayede hava kirliliğinin yüzde 15-20 oranında azaldığını kaydeetti.

Polonya’da Varşova Belediyesi, hava kirliliğini azaltmak ve kenti yeşillendirmek amacıyla farklı bir yönteme başvurdu.

Belediye, bu kapsamda otobüs duraklarının çatısına damkoruğu olarak da bilinen sedum bitkisinden "mini bahçe" yaptı.

OTOBÜS DURAKLARININ ÇATISINA BAHÇE YAPILDI

İlk olarak geçtiğimiz yıl Zoliborz ilçesinde bir otobüs durağının çatısında test edilen uygulamada sedum bitkisinin yazın yüksek ısıya, kışın da kar ve ayaza dayanıklı çıkması sonucu mini bahçenin diğer otobüs duraklarına da yapılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda kentteki 18 otobüs durağının çatısı yeşillendirildi.





HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTIYOR, SICAKLIĞI DÜŞÜRÜYOR

Varşova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çatısında "mini bahçe" olan otobüs duraklarının kente estetik katmasının yanı sıra sedum bitkisi sayesinde hava kirliliğinin yüzde 15-20 oranında azaldığı belirtildi.

"Mini bahçe" çatılı durakların yılda 7.3 kilogram karbondioksit emdiği, durağın çatısı altındaki sıcaklığı 3-5 derece arasında düşürdüğü kaydedilen açıklamada, yağış esnasında ise 150 litreye kadar su depoladığı ifade edildi.

TÜM KENTE YAYILACAK

Sedum bitkisinin böcekler için de oldukça elverişli olduğuna değinen Varşova Belediyesi, önümüzdeki süreçte "mini bahçe" çatılı otobüs durağı uygulamasını tüm kente yaymayı planladıklarını belirtti.



