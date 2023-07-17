Polonya'da uçak düştü: 5 kişi hayatını kaybetti Polonya'da Cessna 208 tipi uçağın iniş yaptığı sırada sağanak yağış nedeniyle havaalanı pistinde bulunanların sığındığı hangarın üzerine düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır olmak üzere 10 kişi de yaralandı.

İHA

Polonya'nın başkenti Varşova yakınlarındaki Chrycynno Havaalanı'na iniş yapan Cessna 208 tipi uçak iniş sırasında kötü hava koşulları nedeniyle havaalanında bulunan hangarın üzerine düştü.

Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 10 kişi de yaralandı.

Kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.

Sağanak yağıştan dolayı çok sayıda kişi hangara sığınmış

Varşova İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sağanak yağış nedeniyle havaalanı pistinde bulunanların hangara sığındığı ve bunun facianın boyutlarını arttırdığı kaydedildi.

Uçakta ve hangarda tam olarak kaç kişinin olduğu henüz bilinmezken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.