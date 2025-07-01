Polonya'dan Almanya'ya sınır misillemesi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, düzenlediği basın toplantısında ülkenin sınır güvenliğine dair alınan yeni kabine kararlarını açıkladı. Tusk, sınır güvenliğinin tüm ilgili birimlerin katıldığı toplantıda en öncelikli konu olarak ele alındığını belirterek, "Yasa dışı göçü önlemek amacıyla Polonya-Almanya sınırında kontrolleri yeniden devreye sokma ihtimalimizi Alman tarafına ilettik" dedi. Almanya-Polonya sınırında geçici olarak uygulanacak kontrollerin, "kontrolsüz göç akışını sınırlamak ve azaltmak" için atılan bir adım olduğunu ifade eden Tusk, bunun Almanya'nın kendi sınır kontrollerine yanıt niteliğinde olduğunu vurguladı. "Mart ayında Alman tarafını uyarmıştım, ayrıca yeni şansölye ile birkaç kez bu konuyu görüştüm" diyen Tusk, Litvanya üzerinden Polonya’ya yönelik yasa dışı geçişlere karşı da önlemler alınacağını söyledi.

ALMANYA'YA MİSİLLEME

Polonya’nın 7 Temmuz’dan itibaren Almanya’dan gelenlere yönelik sınır kontrolleri başlatacağını duyurması, Almanya’ya karşı bir misilleme olarak yorumlanıyor. Polonya’daki siyasi analizlerde, Almanya’nın sınır kontrolleri kararının, Haziran ayı başındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar sağın adayı Karol Nawrocki’nin zaferinde etkili olduğu görüşü dile getirildi.

ALMANYA'NIN KONTROLLERİ, GERİLİME YOL AÇTI

6 Mayıs'ta göreve başlayan Almanya Başbakanı Friedrich Merz liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti, sınır güvenliği önlemleri kapsamında komşu ülkelerde sınır kontrollerini yeniden uygulamaya koydu. Ancak Polonya, Almanya’nın bu uygulamasına Schengen Bölgesi’nde sınır kontrollerini yasaklayan anlaşmaya aykırı olduğu gerekçesiyle sert tepki gösterdi. Ayrıca, Almanya’nın Polonya’dan gelen bazı sığınmacıları geri gönderdiği iddiaları iki ülke arasında gerilimi tırmandırdı.

Almanya Başbakanı Merz ise bugün Berlin’de yaptığı açıklamada, bu soruna ortak çözüm bulma niyetinde olduklarını belirtti.