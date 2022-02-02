Polonya’dan Ukrayna’ya destek: Ukrayna olmadan Avrupa güvende olmayacak

Başbakan Mateusz Morawiecki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’ya destek verdiklerini ve Kiev’i ziyaret edeceğini belirtti.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilime yönelik, Polonya’dan açıklama geldi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sosyal medya hesabından, Ukrayna için destek paylaşımında bulundu.

“AVRUPA, EGEMEN BİR UKRAYNA OLMADAN GÜVENDE OLMAYACAK”

Morawiecki paylaşımında, “Avrupa, egemen bir Ukrayna olmadan güvende olmayacak ve AB ve NATO desteği olmadan egemen bir Ukrayna olmayacak. Şu anda Rusya tarafından tehdit edilen Ukrayna halkıyla dayanışmamı ifade etmek için bugün Kiev'i ziyaret ediyorum. Barışı ve güvenliği savunalım.” ifadelerini kullandı.