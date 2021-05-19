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    Polonyalı bakandan Bayraktar TB2 paylaşımı

    Polonyalı bakandan Bayraktar TB2 paylaşımı

    Savunma Bakanı Blaszczak, "Yakında iyi haberler geliyor" notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 15:50
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    Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 Taktik S/İHA, Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'deki oyun değiştirici rolüyle dünyanın gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

    Daha önce Azerbaycan, Ukrayna ve Katar'a Bayraktar TB2 ihraç edilirken, yeni bir ülke daha söz konusu insansız hava araçlarını alacağının sinyalini verdi.

    POLONYA'DAN BAYRAKTAR TB2 SİNYALİ

    Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Bayraktar TB2 paylaşımında bulundu.

    Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üzerinde Polonya bayrağı bulunan Bayraktar TB2'ye yer verdi.

    "İYİ HABERLER GELİYOR"

    Polonyalı bakan, "Yakında iyi haberler geliyor. Bizi izlemeye devam edin" notunu düştü.

    Blaszczak'ın paylaşımı, "Polonya yakında Türkiye'den Bayraktar TB2 satın alacak" şeklinde yorumlara neden oldu.

    Polonyalı bakandan Bayraktar TB2 paylaşımı #1

    MACARİSTANLI HEYET TÜRKİYE'YE GELECEK

    Öte yandan Macaristan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçları'nı (SİHA) test etmek üzere bu hafta Türkiye'ye ziyaret düzenleyecek.

    300 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştiren TB2, Türkiye'nin özellikle sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda önemli bir görev üstleniyor.

    Bayraktar TB2 SİHA bu kez yerli kamera ile vurdu ViDEO

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