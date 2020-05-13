Pompeo, koronavirüse rağmen İsrail'e gitti

Tel Aviv'e inen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail Başbakanı Netanyahu ve koalisyon ortağı Gantz ile görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüs salgını sonrası ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e gerçekleştirdi.

Pompeo'yu taşıyan uçak, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na indi.

Pompeo, uçaktan inişte kendisini karşılayan yetkililerle koronavirüs nedeniyle tokalaşmazken, ABD bayrağını andıran maske takması dikkati çekti.

"KORONAVİRÜS VE İRAN'LA MÜCADELE EDİYORUZ"

Twitter hesabından yaptığı açıklamada İsrail'de olmaktan mutlu olduğunu belirten Pompeo, "İki kritik tehditle mücadele ediyoruz: Koronavirüs ve İran. İsrail ve ABD bu zorluklara karşı yan yana duracaktır." ifadesini kullandı.

İSRAİL'E İLHAK PLANINI GÖRÜŞECEKLER

Yerel basın, ziyaretin ana gündem maddelerinden birinin de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin "İsrail'e ilhak" planı olacağını aktardı.

NETANYAHU VE GANTZ İLE BİR ARAYA GELECEK

Pompeo, İsrail'de sırayla Başbakan Binyamin Netanyahu, Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve yeni koalisyon ortağı Benny Gantz ile görüşecek.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN İSRAİL'E YAPTIRIM SİNYALİ

Avrupa Birliği (AB), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İsrail'in her türlü "ilhak" girişiminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, "AB'nin İsrail'in Batı Şeria'da işgal altındaki toprakları ilhak etmesi durumunda yaptırım uygulamaya hazırlandığına" ilişkin bazı haberler hakkında, "AB'ye göre ilhak uluslararası hukuka aykırıdır ve gerçekleşecek olursa AB gerekli adımları atmaya hazırdır." dedi.

"YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİNİ İSRAİL'E İLHAK EDECEĞİM"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, nisan ayında yaptığı açıklamada, yeniden başbakanlık koltuğuna oturması halinde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak" etmeyi planladığını söylemişti.

BATI ŞERİA'DA 250'YE YAKIN YASA DIŞI YERLEŞİM VAR

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da, 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.