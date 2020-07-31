Pompeo, Kurban Bayramı'nı kutladı

Salgın nedeniyle Hac ibadetinin yapılamadığını anımsatan ABD'li bakan, bu durumun yakında düzelmesini umduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'deki ve dünya genelindeki Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, "Kurban Bayramı vesilesiyle ABD'deki ve dünyadaki tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Mike Pompeo, Kurban Bayramı'nın "merhamet, cömertlik ve kurban etmek" zamanı olduğunu ve hac ibadetinin bitişini temsil ettiğini belirtti.

"UMUYORUZ Kİ HAC İBADETİNİZİ YERİNE GETİRME FIRSATINIZ OLUR"

Hac ibadetinin normal şartlarda dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslüman tarafından yerine getirildiğini vurgulayan Pompeo, koronavirüs salgınına işaret etti. Pompeo, şunları kaydetti:

"Bu yıl birçok hacı adayının yaşadığı hayal kırıklığının farkındayız, umuyoruz ki yakın gelecekte hac ibadetinizi yerine getirme fırsatınız olur."