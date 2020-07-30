Pompeo: Türkiye'ye yaptırımları değerlendiriyoruz

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD, Türkiye'ye yaptırımlarla nasıl bir karşılık vereceğini hala değerlendiriyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin s400'leri Rusya'dan almasının ardından ABD, hazımsızlığını gizleyemedi ve yaptırım uygulanabileceğinin sinyalini verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde Demokrat Senatör Bob Menendez'in sorularını yanıtladı.

"TÜRKİYE'YE YAPTIRIMLARLA NASIL BİR KARŞILIK VERECEĞİMİZİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Pompeo, Türkiye'yi yakından ilgilendiren kritik bir açıklama da yaptı.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lerle ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "ABD'nin, Türkiye'ye yaptırımlarla nasıl bir karşılık vereceğimizi hala değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.