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    Pompeo, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü

    ABD ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime barışçıl çözüm getirilmesi çağrısında bulundu.
    • REUTERS
    • 28.09.2020 - 15:01
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    Pompeo, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslarda bulunmak üzere Yunanistan'a geldi.

    Pompeo burada dYunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

    Görüşmede Doğu Akdeniz gerilimi ele alındı.

    ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

    Görüşmenin ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, "ABD ve Yunanistan deniz yetki alanılarının sınırlandırılması konularının uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğine olan inancını yineliyor" ifadesi yer aldı.

    Selanik'te bir araya gelen Dendias ve Pompeo, açıklamada iki ülkenin bölgedeki istikrarın korunması için "ne gerekiyorsa" yapacağını ifade etti.

    Pompeo, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü #1

    Pompeo, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü #2

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