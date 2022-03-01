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    Poroşenko: Ülkemizden defolup gidin

    Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rus birliklerine seslenerek "Ülkemizden defolun gidin" dedi.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 00:14
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 00:37
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    Poroşenko: Ülkemizden defolup gidin

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yayınladığı video ile Rusya’ya tepkisini dile getirdi.

    "ÜLKEMİZDEN DEFOLUN GİDİN"

    Poroşenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Rus uçaklarına seslenerek, "Ülkemizden defolun gidin. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

    Perto Poroşenko, Ukrayna’da 2014-2019 yılları arasında Devlet Başkanlığı yapmıştı.

    Poroşenko: Ülkemizden defolup gidin VİDEO

    Poroşenko: Ülkemizden defolup gidin #1


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