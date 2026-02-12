Portekiz, çocuklar için sosyal medya düzenlemesine gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Portekiz, 13-16 yaş arası çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamaya hazırlanıyor. Portekiz parlamentosu, 13-16 yaş arası çocukların sosyal medya kullanımını ebeveyn onayına bağlayan yasa tasarısını ilk oylamada onayladı.

Tasarı, çocukların sosyal medya kullanımının açık ve doğrulanmış ebeveyn iznine tabi tutulmasını öngörüyor.

EBEVEYN İZNİ ZORUNLU

Tasarı, sosyal paylaşım ağları, video ve fotoğraf paylaşım platformları ile çevrim içi kumar sitelerinden çocukların zarar görmesini engellemeyi amaçlıyor. Tasarının uygulanmasında Dijital Mobil Anahtar (Digital Mobile Key) gibi bir sistem kullanılarak ebeveyn izninin sağlanması öngörülüyor.

Mevcut yasalar, 13 yaşın altındaki çocukların bu tür platformlara erişimini yasaklarken, yeni düzenleme ise 13-16 yaş arasını yaş doğrulama ve ebeveyn iznine bağlayarak çevrim içi riskleri azaltmayı amaçlıyor.

AMAÇ: ZARARLI İÇERİK VE İSTİSMARI ÖNLEMEK

Portekiz’in bu kararı, çocukların çevrim içi zorbalık, zararlı içerik ve çevrim içi istismara karşı korunmasına yönelik artan uluslararası yasal çabalara paralel bir adım olarak yorumlanıyor.

Fransa ve Avustralya’da benzer adımlar atmıştı

Fransa Temsilciler Meclisi, çevrimiçi zorbalık ve ruh sağlığı risklerine ilişkin endişelerin artması nedeniyle geçen ay 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medyayı kullanmasını yasaklayan bir yasayı onayladı.

Avustralya, ise geçtiğimiz sene aralık ayında Facebook, Snapchat, TikTok ve Youtube gibi sosyal medya platformlarının 16 yaşın altındaki çocukların kullanımını yasaklayan dünyadaki ilk ülke oldu.