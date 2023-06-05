Portekiz, haftada 4 gün çalışmayı test ediyor Yaklaşık 100 şirkette yeni çalışma sisteminin uygulanması için düğmeye basıldı.

AA

Avrupa ülkeleri, yeni bir çalışma sistemini denemek üzere sıraya girdi.

Daha önce farklı ülkelerde denenen sistem, bu kez Portekiz'de uygulanıyor.

Ülkedeki hükümet, haftada 4 gün çalışma pilot uygulamasına 100 kadar şirkette bugünden itibaren başlandığını duyurdu.

Haftalık 4 gün çalışma testi

Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Dayanışma Bakanı Ana Mendes Godinho, 5 Haziran itibarıyla yürürlüğe giren kararname gereği, işverenlere ve gönüllü olarak katılmak isteyen işçilere yönelik olarak, maaşları etkilemeden haftalık çalışmanın 4 güne indirilmesi uygulamasının başlandığını kaydetti.

Çalışma saatleri 40'tan 32'ye indiriliyor

Bakanlıktan verilen bilgilerde, haftalık çalışma saatlerinin 40'tan 32'ye indirilmesini içeren haftada 4 gün çalışma pilot uygulamasına 100 kadar şirketin katıldığı, toplamda 350 bin euro tutacak bu programla ilgili bütçenin İstihdam ve Mesleki Eğitim Enstitüsü tarafından karşılanacağı bildirildi.

Pilot programa katılan şirketler, haftada 4 gün çalışma uygulamasının öncesinde, sırasında ve sonrasında şirket ve personel ile ilgili verimlilik, ara maliyetler, çalışanların refahı gibi konulardaki bilgilerini bakanlık ile paylaşarak bir rapor hazırlayacak.

Portekiz hükümeti, pilot programa katılan şirketleri ve çalışanları alacakları kararlarda özgür bırakırken herhangi bir avantaj veya sübvansiyon vermiyor.

Yeni sistemin uygulandığı ülkeler

Avrupa'da özellikle koronavirüs salgını sonrası gündeme gelen haftada 4 gün çalışma uygulamasına ilk başlayan ülkelerden biri Kasım 2022'de Belçika olmuştu.

İsveç ve Finlandiya gibi bazı Kuzey Avrupa ülkeleri de bu programları denerken, İspanya bu yıl başında 41 endüstri şirketinde haftada 4 gün çalışma denemelerine başlamıştı.

Ancak İspanya'daki uygulamada hükümet, şirketleri katılıma teşvik etmek için 200 bin euroya kadar yardım yapıyor.

Portekiz, haftada 4 gün çalışma uygulamasını farklı sektörlerde denerken, İspanya'da bunun tüm sektörler için geçerli olup olmayacağı tartışmaları ise devam ediyor.