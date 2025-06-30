Portekiz'de alkol yasağı

Portekiz’in kuzeyinde yer alan Porto kentinde, yoğun gece hayatı ve sokakta alkol tüketiminin yol açtığı kamu düzeni sorunları nedeniyle yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi.

Buna göre, şehir merkezini kapsayan belirli alanlarda saat 21.00 ile 08.00 arasında market, büfe, hediyelik eşya dükkanı ve şarap evlerinde alkol satışı yasaklandı.

BELİRLİ SAATLER DIŞINDA ALKOL SATIŞI YASAKLANDI

Porto Belediyesi tarafından alınan kararla, söz konusu uygulama 25 Haziran itibarıyla devreye girdi.

Yasağın kapsamı, Porto’nun “Containment Zone” olarak tanımlanan merkezi eğlence bölgelerini içeriyor.

Bu alanlarda yalnızca bar, kafe, restoran ve gece kulüpleri belirlenen saatler içerisinde alkol satışı yapabilecek.

SOKAKTA İÇKİ TÜKETİMİ KÜLTÜRÜ ORTADAN KALDIRILACAK

Porto Belediye Başkanı Rui Moreira, daha önce uygulanan para cezalarının yeterli caydırıcılığı sağlamadığını, bu nedenle ihlal tespit edilen iş yerlerinin geçici olarak kapatılabileceğini açıkladı.

Belediye, söz konusu kararın, özellikle gençler arasında yaygınlaşan sokakta toplu içki tüketimi anlamına gelen “botellón” kültürünü sınırlamayı hedeflediğini belirtti.

"DAHA KAPSAMLI BİR DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR"

Yetkililer, uygulamanın şehirdeki yaşam kalitesini artırmayı, gürültü ve güvenlik sorunlarını azaltmayı amaçladığını ifade etti.

Öte yandan bazı sektör temsilcileri, yasağın sokakta içki tüketimini tamamen engellemeyeceğini, alkolün genellikle gün içinde satın alınıp dışarıda tüketildiğini belirterek daha kapsayıcı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.