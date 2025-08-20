Portekiz'de korkutan yangın: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Ülkemizde olduğu gibi dünyada da yangınlar ile mücadele sürüyor...

Bu kapsamda, Portekiz, Temmuz ayının ortasından bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

TOPLAM CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

Portekiz Sivil Savunma Servisinden yapılan açıklamada, Mirandela Belediyesinin kuzeyinde söndürme çalışmalarına katılan ve alevlerden kaçmaya çalışan 1 kişinin kullandığı iş makinesinden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Orman yangınlarında yaşanan can kaybının 3'e yükseldiği aktarıldı.

Sabugal Belediyesi yakınlarında çıkan yangınlarla mücadele sırasında ise 15 kişi yaralandı.

201 BİN HEKTARDAN FAZLA ALAN YANDI

Ekipler 4 büyük yangınla mücadeleyi sürdürürken, en zorlu yangınların ülkenin kuzeyi ve merkezinde olduğu öğrenildi.

Resmi verilere göre 19 Ağustos itibarıyla Portekiz'de 201 bin hektardan fazla alan yandı.

Bu sayının 2024'ün tamamında yanan toplam alanı aştığı belirtildi.