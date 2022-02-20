Prens Andrew, Virginia Giuffre skandalı nedeniyle ailesinden özür diledi

İngiliz Prens'in cinsel saldırı davası nedeniyle Kraliyet Ailesi, dünyanın gündemine oturdu. Prens Andrew'ün takındığı tavır ortaya çıktı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, Virginia Giuffre'i taciz etmekle suçlanıyor.

İddia mahkemeye taşındı ve taraflar anlaştı. Prens Andrew'ün ABD'deki cinsel istismar davasının kapanması için Giuffre'ye yaklaşık 12 milyon dolar tutarında ödeme yapacağı belirtiliyor.

SKANDALIN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

İngiltere basınından Sun gazetesi, dava nedeniyle Prens Andrew'ün, annesi Kraliçe Elizabeth ile kızları Beatrice ve Eugenie'den özür dilediğini yazdı.

Andrew'ün, son bir yılda zorlu geçen süreçte annesine bu kadar sorun yaşattığı için özür dilediği kaydedildi.

"GÖZDEN UZAK DURMAYA ÇALIŞIYOR"

İngiliz Prens'in sıklıkla Windsor Kalesi'ne giderek 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ile konuştuğu belirtildi. Bir Kraliyet kaynağı, "Andrew çok dikkatli ve gözden uzak durmaya çalışıyor." dedi.

"MONARŞİYE VERDİĞİ ZARARIN FARKINDA"

Aynı kaynak, "Gündüz vakti fotoğrafçılar olduğunu biliyor ve onlardan kaçmak için en iyi şansı hava karardıktan sonra. Sebep olduğu tüm sıkıntılar için Kraliçe'den özür diledi. Bütün bu meselenin ne kadar ciddi olduğunun ve monarşiye verdiği zararın farkında." ifadesini kullandı.

CİNSEL SALDIRI DAVASI

Amerikan vatandaşı Giuffre, 17 yaşında cinsel saldırıya uğradığını, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Dava dosyasında, şu anda 39 yaşında olan Giuffre'nin maruz kaldığı bu aşırı ve çirkin davranış nedeniyle halen "ciddi duygusal ve psikolojik zarar" görmeye devam ettiği belirtilmişti.

DAVANIN GÖRÜLMESİNİN ÖNÜ AÇILDI

Prens Andrew'ün avukatları ise Giuffre'nin, Epstein ile 2009'da 500 bin dolarlık bir anlaşma yaptığı, buna göre ne Epstein ne de onunla bağlantılı kişilere dava açılamayacağını ileri sürmüştü.

Ancak 12 Ocak'ta New York'taki bir mahkeme, söz konusu anlaşmanın Prens Andrew'e yargı muafiyeti sağlamadığına hükmederek, cinsel saldırı davasının görülmesinin önünü açmıştı.