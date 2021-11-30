Prens Charles: Kölelik, İngiltere'nin kara lekesi

Galler Prensi Charles, Barbados'un bağımsızlığını kazanmasıyla ilgili düzenlenen törende, ülkesinin geçmişte yaptıklarını kabul etti.

Karayipler'de yer alan ada ülkesi Barbados, 400 yıl sonra İngiltere'den ayrılarak, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in hükümdarlığına bugün resmen son verdi.

Gelişmeyle ilgili açıklama yapan Galler Prensi Charles, transatlantik köle ticaretini kabul etti.

"TARİHİMİZİ LEKELEDİ"

Barbados'taki törene davet edilmekten çok etkilendiğini belirten Prens Charles, burada yaptığı konuşmada, "Birleşik Krallık tarihini sonsuza kadar lekeleyen karanlık geçmişini" tanıdı.

"KÖLELİĞİN KORKUNÇ VAHŞETİ..."

"Bu Cumhuriyetin oluşturulması yeni bir başlangıç ancak aynı zamanda süreklilik üzerinde bir noktaya işaret ediyor." diyen Charles, "Bu Ada'nın halkı, olağanüstü bir metanetle geçmişimizin en karanlık günlerinden ve tarihimizi sonsuza dek lekeleyen köleliğin korkunç vahşetinden yollarını açtılar." dedi.

İNGİLİZ KRALİÇE'Yİ TANIMAYA SON VERDİLER

Barbados, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i Ada'nın lideri olarak tanımaktan resmen vazgeçti. Başkent Bridgertown'da düzenlenen törende yemin eden Sandra Mason, ülkenin başına geçti.

RIHANNA TÖRENDE

Prens Charles'ın yanı sıra Barbados doğumlu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna da törene katıldı.

İngiliz Kraliyeti'ne ait bayrak indirilirken, Barbados bayrağı göndere çekildi.