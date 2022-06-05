73 yaşındaki Charles, Buckingham'daki programda annesinden söz etti.

Galler Prensi Charles, İngiltere Kraliçesi annesi Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuştu.

Buckingham Sarayı önünde düzenlenen programda, Charles, annesinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Annesine övgü dolu sözler

Konuşmasına "Majesteleri, anne" diye başlayan 73 yaşındaki Charles, "Bu kutlamanın büyüklüğü, teşekkür etmemizin bir yöntemi. Ömür boyu özverili hizmetiniz için hürmetlerimi sunmak istiyorum." dedi.

"Tarih yazıyorsun"

Charles ayrıca, annesine hitaben, "Tarih yazmaya devam ediyorsun." ifadesini kullandı.

Galler Prensi'nin konuşması sırasında, Cornwall Düşesi eşi Camilla da hazır bulundu.

Prens Charles: Kraliçe Elizabeth tarih yazıyor VİDEO

Charles kral olduğunda Camilla kraliçe olacak

Kraliçe 2'nci Elizabeth, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın kraliçe olacağını açıklamıştı.

İngiliz Kraliçe, oğlu Charles tahta çıktığında gelini Camilla'nın "kraliçe" unvanını almasını içten dilediğini belirtmişti.