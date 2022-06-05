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    Prens Charles: Kraliçe Elizabeth tarih yazıyor

    73 yaşındaki Charles, Buckingham'daki programda annesinden söz etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 17:46
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    Prens Charles: Kraliçe Elizabeth tarih yazıyor

    Galler Prensi Charles, İngiltere Kraliçesi annesi Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuştu.

    Buckingham Sarayı önünde düzenlenen programda, Charles, annesinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

    Annesine övgü dolu sözler

    Konuşmasına "Majesteleri, anne" diye başlayan 73 yaşındaki Charles, "Bu kutlamanın büyüklüğü, teşekkür etmemizin bir yöntemi. Ömür boyu özverili hizmetiniz için hürmetlerimi sunmak istiyorum." dedi.

    "Tarih yazıyorsun"

    Charles ayrıca, annesine hitaben, "Tarih yazmaya devam ediyorsun." ifadesini kullandı.

    Galler Prensi'nin konuşması sırasında, Cornwall Düşesi eşi Camilla da hazır bulundu.

    Prens Charles: Kraliçe Elizabeth tarih yazıyor VİDEO

    Charles kral olduğunda Camilla kraliçe olacak

    Kraliçe 2'nci Elizabeth, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın kraliçe olacağını açıklamıştı.

    İngiliz Kraliçe, oğlu Charles tahta çıktığında gelini Camilla'nın "kraliçe" unvanını almasını içten dilediğini belirtmişti.

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