Prens Harry: Ailem, zihinsel rahatsızlıkları örtbas ediyor

Prens Harry itiraflarına devam ediyor. Harry, ailesinin duyduğu utanç nedeniyle zihinsel rahatsızlıkları örtbas ettiğini belirtti.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin olaylı 'çocuğu' Prens Harry, açıklamalarına devam ediyor.

Harry, Oprah Winfrey ile birlikte yaptığı ‘The Me You Can’t See’ serisi için bazı itiraflar yaptı.

PRENS DIANA'NIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ KONUŞTU

Programın yeni bölümüne, ünlü aktör Robin Williams’ın oğlu Zachary Pym Williams katıldı.

Harry ve Williams, babasının intiharı üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Harry, iklim değişikliğinin akıl sağlığı ve depresyonla ayrılmaz şekilde bağlantılı olduğuna inandığını belirtti.

Robin Williams’ın oğluyla yaptıkları sohbette Harry, annesi Prenses Diana’nın ölümüyle yaşadığı mücadeleyi anlattı.

HAYAT HİKAYESİNE DAİR DETAYLAR YER ALDI

Programda, Harry’nin çocukluğundan kalma travmatik anılarına değinerek Prenses Diana’nın ölümüne, annesini kaybetmekle başa çıkmak için bir koltuk değneği gibi alkol kullanmaya başlamasına ve Kraliyet Ailesi'ne bir cephe alarak eşi Meghan ile birlikte ABD’ye taşınmasına da yer verildi.





"ZİHİNSEL SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN DONANIMLI HALE GELDİM"

Prens Harry, ailesinin duyduğu utanç nedeniyle zihinsel rahatsızlıkları örtbas etmekte inanılmaz derecede iyi olduğunu söyledi.

1997 yılında hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana ile ilgili ise şu açıklamaları yaptı;



“Bundan bahsettiğinizde pek çok ortak deneyimimiz olduğunu düşünüyorum. Yasını tuttuğunuz kişi için dünyanın her yerinden çok sayıda insanın yas tuttuğunu gördüğünüzde, onların onu daha iyi tanımadığını bilseniz de tuhaf bir şekilde 'Benim ebeveynim olan biri için nasıl benden daha fazla kederleniyorsunuz?' diye düşünüyor insan.





"PEK ÇOK İNSAN.."

Pek çok insan intihara meyilli bir kişiyle bu konuşmayı yapmaktan korkuyor çünkü doğru tavsiyeyi verebileceklerini düşünmüyorlar. Oysa orada olmak ve bu konuşmanın bir parçası olmak şüphesiz atabileceğiniz en iyi ilk adımdır."