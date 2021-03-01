Prens Harry: Kraliyet'ten ayrılma süreci çok zordu

Prens Harry ve Meghan Markel’ın, kraliyetten ayrılma süreci de dahil olmak üzere, son 3 yıl boyunca yaşadıkları hakkında ABD’de yayınlanan bir televizyon programına röportaj verdikleri öğrenildi.

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry Harry ve eşi Meghan Markle, ABD’deki bir televizyon programına katıldı.

Henüz yayınlanmayan programın tanıtım videosunda, eşi ile birlikte katılmaktan mutlu olduğunu ve annesi Prenses Diana’nın Prens Charles’tan başandığı süreci anımsattığı görüldü.

“HAYAL BİLE EDEMİYORUM”

Prens Harry kraliyetten ayrılma sürecinin zorluğunu anlatırken annesi Prenses Diana atıfta bulunarak, "Yıllar önce bu süreci tek başına yaşamasının onun için nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemiyorum çünkü ikimiz için inanılmaz derecede zor oldu." ifadesini kullandı.

“EN AZINDAN EŞİM YANIMDA”

Prens Harry yaşadıkları bu zor süreçte basının da çok fazla üzerine geldiğini de belirterek , “En azından eşim yanımda.” dedi.

İngiliz basını tarafından eleştirilen programın tamamının 7 Mart’ta ‘Oprah ile Meghan ve Harry’ ismiyle yayınlanıp 90 dakika sürmesi bekleniyor.

ABD'YE TAŞINDILAR

Geçen sene eşi ile beraber kraliyetten ayrılma kararı alan Prens Harry, Kraliçe ile yapılan görüşmeler sonrası yeniden değerlendirme üzerine anlaşılmıştı.

Bu süre dolmadan Prens Harry, geçen ay yaptığı açıklama ile görevlerine geri dönmeyeceklerini ve finansal açıdan bağımsız olacaklarını bildirmişti.

Çift ABD’de lüks bir malikaneye taşınmıştı.