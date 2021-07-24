Prens Harry’den gizli anlaşma: Kraliçe'nin ölmesini bekliyor

Kraliyet hayatına dair deneyimlerini anlatacağı bir kitap yazmaya hazırlanan Prens Harry'nin, ikinci kitabının yayımlanması için İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümü bekleyeceği konuşuluyor.

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’de yeni bir hayat kuran Prens Harry, ailesiyle ipleri kopma noktasına getiren Oprah Winfrey röportajından sonra şimdi de kitap anlaşmasıyla gündemden düşmüyor.

Prens Harry'nin Kraliyet ailesinin başını ağrıtacak kitabıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

DÖRT KİTAPTAN OLUŞACAK

Harry'nin dört kitaplık bir anlaşma yaptığı belirtilirken, Kraliyet ailesiyle ilgili ikinci kitabın Kraliçe Elizabeth öldükten sonra piyasaya çıkma şartı bulunduğu öne sürüldü.

Prens Harry’nin bir değil birden fazla kitap çıkaracağı öne sürüldü. Toplam dört kitap çıkması beklenirken, bunlardan birinin Meghan Markle’ın yazacağı bir sağlık kitabı olacağı da belirtiliyor.

DİKKAT ÇEKEN ŞART

Harry’nin ilk kitabının önümüzdeki yıl piyasaya çıkması beklenirken, Kraliyet sırlarını ortaya dökeceği ikinci kitap için farklı bir şart bulunuyor. Buna göre Prens Harry’nin Kraliyet ailesiyle ilgili ikinci kitabının yayımlanması için İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümü beklenecek.

ÖLÜMÜNDEN SONRA YAYIMLANACAK

Kitap, Kraliçe hayatını kaybettikten sonra okuyucuyla buluşacak. Söz konusu kitap için böyle bir madde bulunması içinde yer alacak bilgilerle ilgili spekülasyonları artırdı.

Prens Harry’nin kitaptan alacağı tutarı hayır işleri yapan vakıflara bağışlayacağı belirtiliyor.