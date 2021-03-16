Prens Philip, 1 aydır hastanede

Kraliçe Elizabeth'in eşinin, tedavi nedeniyle hastanede kaldığı süre uzadı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 16 Şubat'ta başkent Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Mart ayı başında kalp ameliyatı olduğu belirtilen Prens Philip'in hastanede kaldığı süre uzamaya devam ediyor.

1 AY OLDU, HASTANEDEN ÇIKMADI

Bu ayın ilk günlerinde yapılan açıklamada, Dük'ün tedaviye yanıt verdiği ve 1 hafta daha hastanede kalmasının beklendiği aktarılmıştı, ancak Kraliçe Elizabeth'in 99 yaşındaki eşinin hastanede geçirdiği süre 1 aya ulaştı.

Buckingham Sarayı, Prens Philip'in durumu hakkında 'yorum' yapmaktan kaçınıyor.

Geçen ay yapılan açıklamada, rahatsızlığının koronavirüsle ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in "birkaç gün" hastanede kalacağı duyurulmuştu.