Mart ayı başında kalp ameliyatı olan Edinburgh Dükü, Londra'daki hastaneden ayrıldı.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 16 Şubat'ta tedbir amaçlı kaldırıldığı Londra'daki hastaneden başka bir hastaneye sevk edilmiş, burada kalp ameliyatı olmuştu.

Daha önce yapılan açıklamalarda hastanede birkaç gün kalacağı belirtilen Prens Philip'in, gözetim altında tutulduğu süre uzatılmış, Buckingham Sarayı'nın konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınması, kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu.

HASTANEDEN AYRILDI

Mart ayı başında kalp operasyonu geçiren 99 yaşındaki Edinburgh Dükü, kaldığı King Edward VII Hastanesi'nden bugün taburcu edildi.

4 hafta boyunca tedavi gören ve gözetim altında tutulan Prens Philip'in araç içindeki anları objektiflere yansıdı.

Prens Philip, 1 aylık tedavinin ardından taburcu edildi ViDEO

AÇIKLAMA YAPILMADI: GEREKÇE GİZLİLİK

İngiliz polisi, Prens Philip ayrılmadan önce hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis, yol boyunca Kraliçe Elizabeth'in eşinin konvoyuna eşlik etti.

Hastane, Prens Philip'in yaşadığı süreçle ilgili "hasta gizliliğini" gerekçe göstererek yorum yapmayı reddetti. Buckingham Sarayı da henüz bir yorumda bulunmadı.

İngiliz basını, Edinburgh Dükü'nün, eşi Kraliçe Elizabeth'in kaldığı Windsor Kalesi'ne gitmesinin beklendiğini yazdı.

"RUH HALİ İYİ"

Buckingham Sarayı, Prens Philip'in hastaneye kaldırıldıktan üç gün sonra buradaki kalış süresinin "gözlem ve dinlenme" için uzatıldığını bildirmişti.

Kraliyet Ailesi'ne yakın bir kaynak, "Dük, iyi bir ruh haline sahip." yorumunda bulunmuştu.

Galler Prensi Charles, 20 Şubat'ta babası Prens Philip'i hastanede ziyaret ederken, söylentilere göre ziyaret, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın durumu hakkında bilgilendirme amaçlı gerçekleştirildi.