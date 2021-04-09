Prens Philip kimdir? Kraliçe 2'nci Elizabeth'in eşi Prens Philip neden öldü, kaç yaşındaydı?

Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. 99 yaşındaki Prens Philip, yaşamını yitirdi. Peki, Prens Philip kimdir, neden öldü?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi ve Edinburgh Dükü Prens Philip, 16 Şubat'ta enfeksiyon tedavisi için Londra’daki Kral 7’nci Edward hastanesine kaldırılmış ve daha sonra St. Bartholomew's Hastanesi'ne nakledilmişti.

Kalp rahatsızlığıyla ilgili "başarılı bir işlem" geçirdiği belirtilen Philip, bir aylık tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti.

Fransız haber ajansı AFP, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Peki, Prens Philip kimdir? Kraliçe 2'nci Elizabeth'in eşi Prens Philip hakkında bilgiler..

PRENS PHİLİP KİMDİR?

10 Haziran 1921 yılında dünyaya gelen Philip Mountbatten, 20 Kasım 1947 tarihinde kral VI. George'un kızı Birleşik Krallık kraliçesi II. Elizabeth ile evlenmiştir.

Yunanistan'da yaşanan ihtilal sonrası daha küçükken ailesi ile birlikte Yunanistan'dan sürülmüş, İskoçya ve Almanya okullarında Alman Yahudi eğitimcilerden eğitim almıştır. 18 yaşındayken İngiltere'nin Kraliyet Donanmasına katılmıştır.

16 Temmuz 1942 tarihinde teğmenliğe yükselmiş ve aynı yılın ekim ayında, 21 yaşındayken Kraliyet Donanmasının en genç teğmenlerinden birisi olarak HMS Wallace gemisinde teğmen olmuştur.

Sicilya işgali sırasında, Temmuz 1943 tarihinde HMS Wallace gemisinin ikinci komutanı olarak bir gece yaşanan bombardımanda gemisini kurtarmış ve 1944 yılında, 27. Destroyer Flotilla İngiliz Pasifik filosu ile hizmet yapan ve yeni destroyer olan HMS Whelp gemisine geçmiştir.

Japonların teslim anlaşması imzalandığı zaman Tokyo Körfezi'nde bulunan Philip, Ocak 1946 yılında Whelp gemisi ile Birleşik Krallık'a dönmüş ve HMS Kraliyet Arthur, Corsham, Wiltshire Astsubay Okulu'nda okutman olarak çalışmıştır.

Savaştan sonra, Mart 1947 tarihinde Philip, bütün sıfatlarından feragat ederek İngiliz büyükannesi ve büyükbabasının soyadlarını kullanmış ve bundan sonra "Teğmen Philip Mountbatten" olarak anılmaya başlanmıştır. Aynı yıl, Prenses Elizabeth Alexandra Mary ile dolayısıyla İngiliz tahtının varisi ile evlenmiştir.

Evlendikleri gün, kendisine His Royal Highness stili verilmiş ve Kraliçe II. Elizabeth'in babası olan dönemin Birleşik Krallık Kralı VI. George tarafından Duke of Edinburgh yani Edinburgh Dükü olarak atanmıştır.

1952 yılında babasının ölümü üzere tahta geçen II. Elizabeth'e konsortluk eden Philip deniz kariyerini sonlandırmış ve prens unvanlarından feragat etmiştir.

Philip, 1957 yılında eşi Kraliçe II. Elizabeth tarafından Britanya Prensi olarak atanmış ve Birleşik Krallık'ın en uzun hizmet eden Monark Eşi olmuştur. Uzun süre Cambridge ve Edinburgh Üniversitelerinin şansölyeliği görevini yürütmüştür.