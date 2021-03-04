Prens Philip'e, kalp rahatsızlığıyla ilgili işlem uygulandı

Buckingham Sarayı, Edinburgh Dükü'yle ilgili son bilgiyi paylaştı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'e, daha önceden var olan kalp rahatsızlığı için "başarılı bir prosedür" uygulandı.

Buckingham Sarayı, Edinburgh Dükü'nün tedavi, dinlenme ve iyileşme için birkaç gün hastanede kalacağını belirtti.

99 yaşındaki Prens Philip, halihazırda hastanede 16 gece geçirdi.

KALP RAHATSIZLIĞI İÇİN İŞLEM GEÇİRDİ

Enfeksiyon tedavisi gören Prens Philip, kalp rahatsızlığı ile ilgili testler ve gözlem için pazartesi günü Londra'daki St Bartholomew Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Buckingham Sarayı, kalp rahatsızlığıyla ilgili söz konusu prosedürün çarşamba günü gerçekleştirildiğini aktardı.

BBC'nin haberine göre, Prens Philip, 2011 yılında Kraliyet Ailesi Noel için hazırlanırken, göğüs ağrıları geçirdikten sonra Sandringham'dan helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.

DAHA ÖNCE STENT TAKILDI

Kraliçe'nin eşine, Cambridgeshire'daki Papworth Hastanesi'nde tıkalı koroner arter nedeniyle tedavi uygulanarak, stent takılmıştı.

Haziran ayında 100 yaşına girmeye hazırlanan Prens Philip, rahatsızlığının ardından önlem olarak 16 Şubat'ta Windsor Kalesi'nden ilk olarak başkent Londra'daki hastaneye başvurmuştu.