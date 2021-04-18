Prens Philip'in cenaze töreni İngiliz basınında

İngiltere'de gazeteler, 99 yaşında hayatını kaybeden Edinburgh Dükü'nün cenaze törenine geniş yer ayırdı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip için dün cenaze töreni düzenlendi.

Tören, sınırlı katılımla Windsor Kalesi'nde gerçekleştirildi. Katılımcılar arasında ABD'den dönen Prens Harry de vardı.

İNGİLTERE'DE GÜNDEM PRENS PHILIP'İN CENAZE TÖRENİ

Prens Philip'in çocukları Prens Charles, Andrew ve Edward ile Prenses Anne ve Kraliyet ailesinin diğer üyeleri cenaze aracının arkasından yürüdü.

İngiltere'de bugün çıkan gazetelerin ilk sayfalarında, 99 yaşında hayatını kaybeden Edinburgh Dükü'nün cenaze töreni vardı.

"EN YALNIZ VEDA"

Mirror, törene katılan ve yalnız oturan Kraliçe Elizabeth'in bulunduğu fotoğrafa tam sayfa yer ayırdı.

"En yalnız veda" başlığını kullanan gazete, koronavirüs ve sosyal mesafe kuralları nedeniyle Kraliçe'nin Windsor Kalesi'ndeki St George Şapeli'nde diğer katılımcılardan ayrı olmak zorunda kaldığı belirtildi.

DÜK'ÜN İSTEKLERİNE UYGUN TÖREN

Mail, "Uygun veda" başlığının yanında Kraliçe Elizabeth'in görüntüsünü paylaştı.

Cenaze töreninin, sade bir program vasiyetinde bulunan Dük'ün istekleriyle uyumlu olduğu aktarıldı.

Gazete, ayrıca kardeşler Prens William ve Prens Harry arasındaki gerginliğe değindi.

KRALİÇE, YALNIZ BAŞINA VEDA ETTİ

Kraliçe Elizabeth'in, eşi Philip'e yalnız başına veda etmek zorunda kaldığını belirten Sunday Times, İngiliz kraliçenin siyah maske taktığını anımsattı.

Prens Philip'in, ölmeden önce cenaze töreninin birçok bölümünü planladığı kaydedildi.

ŞAPELDE 30 KATILIMCI VARDI

"Kederinde yalnız" manşetiyle Kraliçe Elizabeth'i işaret eden Sunday People, İngiliz kraliçenin yakın plan görüntüsüne tam sayfa yer verdi.

Törene 730'dan fazla silahlı kuvvetler mensubunun katılmış olmasına rağmen, şapelin içinde 30 katılımcının bulunduğu bildirildi.

Prens Philip için cenaze töreni ViDEO