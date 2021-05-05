Prens Philip'in ölüm nedeni belli oldu

Nisan ayında hayatını kaybeden Edinburgh Dükü'nün ölüm nedeni tespit edildi.

Şubat ayında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldıran Prens Philip, o dönemden beri tedavi görüyordu.

Gözlem altında tutulan Prens, 9 Nisan'da hayatını kaybetti.

Kraliçe Elizabeth'in 74 yıllık hayat arkadaşı olan Prens Philip'in ölüm nedenine ilişkin açıklama yapıldı.

ÖLÜM NEDENİ: YAŞLILIK

Edinburgh Dükü Prens Philip'in resmi ölüm kaydında, yaşlılık nedeniyle hayatını kaybettiğine yönelik ifadeler yer aldı.

Prens'in ölümünde hastalık ya da yaralanma gibi başka bir neden görülmedi.

Philip'in ölüm sertifikası, Kraliyet tıbbi hanesine başkanlık eden Sir Huw Thomas tarafından onaylandı.







