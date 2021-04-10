Prens Philip'in ölümü İngiliz basınında

İngiltere'de gazete manşetleri, Prens Philip'in tam sayfa fotoğraflarına yer verdi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 99 yaşında yaşamını yitirdi.

Dün hayatını kaybeden Prens Philip, 16 Şubat'ta Kral 7. Edward Hastanesi'nde kalp rahatsızlığı nedeniyle bir ay süren tedavi görmüştü.

Philip'in sevenleri ölüm haberinin ardından Buckingham Sarayı önüne çiçekler bıraktı.

İNGİLTERE'DE GAZETE MANŞETLERİ: ELVEDA SEVGİLİM

İngiltere'de bugün çıkan gazeteler, Prens Philip'in ölümüne geniş yer ayırdı.

Daily Mail, Prens Philip'in, İngiliz kraliçenin 73 yıllık eşi olduğunu anımsatarak, "Elveda sevgilim" başlığını kullandı.

Haberde, Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in tam sayfa fotoğrafı yer aldı.

TAM SAYFA FOTOĞRAF

Daily Mirror, "Güle güle sevgilim" manşetini atarak, 10 Haziran'da 100 yaşına girmeye hazırlanan Edinburgh Dükü'nün 1921'de dünyaya geldiğini, 2021'de hayatını kaybettiğini yazdı.

Haberde, çiftin tam sayfa fotoğrafı paylaşıldı. Bu arada, şubat ayında hastaneye kaldırılan Prens'in rahatsızlığının koronavirüsle ilgisinin bulunmadığı açıklanmıştı.

Prens Philip'in hayatı FOTO GALERi

"GÜÇ VE REHBER OLDU"

Prens Philip ile Kraliçe Elizabeth'in evlilik fotoğrafını okuyucularına aktaran The Sun, "Majesteleri, hepimizin gözü yaşlı" diye yazdı.

Buckingham Sarayı'ndan ölüm haberiyle ilgili yapılan açıklamaya yer verilirken, Kraliçe'nin "İnanıyorum ki Prensp Philip her türlü iltifatı reddetmesiyle biliniyor. Başından beri sürekli bir güç ve rehber oldu." sözleri hatırlatıldı.

DÜK'ÜN SÖZÜNÜ PAYLAŞTILAR

The Times, çiftin birbirine bakarken geçmişte çektirdiği bir fotoğrafa yer verdi.

99 yaşında hayatını kaybeden Edinburgh Dükü'nün, "Birine 'ne yapmamı bekliyorsunuz?' diye sorsam hepsi ifadesiz görünüyordu. Hiçbir fikirleri yoktu. Kimsenin pek bir fikri yoktu." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

SİYASİ PARTİ ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Dünyanın dört bir yanından Prens Philip'in ölümüyle ilgili taziye mesajlarının geldiğini belirten The Guardian, 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler kapsamında seçim çalışması yapan tüm partilerin faaliyetlere ara verdiğini kaydetti.

Avam Kamarası üyelerinin, resmi taziye için pazartesi günü çağrılacağı bildirildi. Ayrıca, İngiltere'de televizyon kanallarının cuma günü planlı yayın akışlarını iptal ettiği ifade edildi.

1939'DA KRALİYET DONANMASI'NA KATILDI

Daily Telegraph, ilk sayfasında askeri üniforması içinde Philip'in tam sayfa görüntüsünü kullanmayı tercih etti.

Philip'in 1939'da Kraliyet Donanması'na katıldığı ve ertesi yıl sınıfının birincisi olarak mezun olduğu belirtildi.

Denizcilik kariyerinin, kayınpederi 6. Kral George öldüğünde sona erdiği bilgisi paylaşıldı.

"DERİN ÜZÜNTÜ"

Daily Express, Prens Philip için "yılmaz" nitelendirmesinde bulundu.

Tüm Birleşik Krallık hükümet binalarına, bayrakları yarıya indirmeleri talimatı verildiğini aktaran gazete, "Derin üzüntü" manşetini attı.

Haberde, "Kraliçemize ve halka bir ömür boyu fedakarlıktan sonra... Bugün, olağanüstü bir insanın kaybının yasını tutmak için Majestelerine katılıyoruz." denildi.

Prens Philip'in ölümünün ardından Buckingham Sarayı'nın önüne çiçek bırakıldı ViDEO