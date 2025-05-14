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Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu başladı.

Trump'ın ilk adresi Suudi Arabistan oldu.

ABD Başkanı Suudi Arabistan'da düzenlenen yatırım forumuna katıldı.

Yerel ritüellerle karşılanan Trump forumda katılımcılara hitap etti.

Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracak talimatı vereceğini duyuran Trump'ın bu sözleri başta Suriyeliler olmak üzere bölgede sevince neden oldu.

Riyad ziyaretinde tarihi bir anlaşma da yapıldı.

TARİHİ SİLAH ANLAŞMASI

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Trump ve beraberindeki heyetler, Yemame Sarayı'ndaki Kraliyet Divanı'nda bir araya geldi.

Görüşmelerde ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan "tarihteki en büyük silah satış anlaşması" imzalandı.

Muhammed bin Selman, ABD ile 300 milyar doları aşan anlaşmalar imzaladıklarını söyledi.

TRUMP'A ŞOFÖRLÜK YAPTI

Trump, akşam yemeğini de Selman ile yedi.

Yemeğe Prens Selman'ın kullandığı golf arabası ile gidilirken o anlar kameralara yansıdı.