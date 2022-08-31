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    Prenses Diana, 25. ölüm yıl dönümünde Londra ve Paris'te anıldı

    Galler Prensesi Diana, İngiltere'nin başkenti Londra ve hayatını kaybettiği Fransa'nın başkenti Paris'te ölümünün 25.yılında da unutulmadı.
    • 31.08.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 17:48
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    Prenses Diana, 25. ölüm yıl dönümünde Londra ve Paris'te anıldı

    Paris'teki Alma Tüneli'nde 31 Ağustos 1997'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Diana'nın sevenleri, ölümünün 25'inci yılında Londra'daki Kensington Sarayı'nın önüne çiçekler bıraktı.

    Anma köşesinde dua ettiler

    Sevenleri, 36 yaşında vefat eden Diana için yazdıkları notları, mumları ve Diana'nın çok sayıda fotoğrafını anma köşesine koyarak dua etti.

    Hayatını kaybettiği Paris'te de anıldı

    Diana, hayatını kaybettiği Paris'te de sevenleri tarafından anıldı.

    AA'da yer alana habere göre çok sayıda seveni, Paris'teki "Özgürlük Alevi" anıtına Galler Prensesi için çiçek ve notlar bıraktı.

    Prenses Diana, 25. ölüm yıl dönümünde Londra ve Paris te anıldı #1

    Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti

    Prenses Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.

    Kazada, Diana'nın sevgilisi Dodi Al Fayed ve şoförü Henri Paul de ölmüştü.

    Prenses Diana, 25. ölüm yıl dönümünde Londra ve Paris te anıldı #2

    Prenses Diana, 25. ölüm yıl dönümünde Londra ve Paris te anıldı #3

    Prenses Diana, 25. ölüm yıl dönümünde Londra ve Paris te anıldı #4


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