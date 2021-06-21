Prenses Latife'nin havalimanında çekilen fotoğrafı paylaşıldı

Üç yıl önce BAE'den kaçmaya çalışırken yakalanan Prenses Latife'nin pasaporta sahip olduğu görüldü.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit el Maktum'un kızı Latife'nin bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay bir alışveriş merkezinde çekilen fotoğrafıyla gündem olan Prenses Latife, bu kez havalimanında görüntülendi.

PASAPORTUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

"Latife'yi serbest bırakın" adlı kampanyanın kurucularından David Haigh, "Öyle görünüyor ki Latife'nin bir pasaportu var ve seyahat etmesinden memnunuz." dedi.

Haigh, gelişme için "İleriye dönük çok olumlu adım" tanımlamasında bulundu.

DOĞRUDAN İLETİŞİME GEÇTİ

Haigh, ayrıca 35 yaşındaki Latife'nin kampanya ekibinden birkaçıyla doğrudan iletişime geçtiğini de doğruladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı ve Dubai hükümetinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

HİNDİSTAN AÇIKLARINDA YAKALANDI

Prenses Latife, bir Fransız'ın yardımıyla 2018'de ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü.

Dünya çapında pek çok insan hakları savunucusu, Latife'nin istememesine rağmen ülkeye götürüldüğünü ve bunun bir "kaçırılma" olduğunu belirtmişti.

Prenses Latife, bir banyoda kaydettiği videoda, babası tarafından rehin tutulduğunu dile getirmiş, Birleşmiş Milletler (BM) eski insan hakları elçisi ve İrlanda’nın 7'nci Cumhurbaşkanı Mary Robinson, "Latife için endişeleniyorum. Durum ilerledi. Olayın araştırılması gerektiğini düşünüyorum." diye konuşmuştu.

Dubai Emiri'nin kızı Prenses Latife: Babam beni rehin tutuyor ViDEO