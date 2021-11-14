Prenses Mako, eşiyle birlikte Japonya'dan ayrıldı

Japon prenses, imparatorluk dışından evlendiği sevgilisiyle ABD'ye uçtu. Prenses Mako, Komuro ile birlikte apartman dairesinde yaşayacak.

Japonya Prensesi Mako, sevgilisi Kei Komuro ile evlenerek, imparatorluk geleneklerinin gereği olarak unvanlarından vazgeçti.

Eski Prenses Mako, üniversiteden sınıf arkadaşı olan eşi Komuro ile birlikte sabah saatlerinde Tokyo yakınlarındaki Haneda Uluslararası Havaalanı'na geldi.

ABD'YE UÇTULAR

Çift, ülkeden ayrılmadan önce burada basının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında uçuş işlemlerini tamamlayan çift, saat 10.40’ta ABD'ye gitmek üzere Japonya’dan ayrıldı.





APARTMAN DAİRESİNDE YAŞAYACAKLAR

Bir hukuk bürosunda çalışan Komuro’nun şubat ayında yapılacak New York Barosu avukatlık sınavına hazırlanacağı belirtilirken, çiftin bu süre zarfında New York'ta bir apartman dairesinde yaşayacağı belirtildi.

Komuro'nun adı, sonuçları geçen ay açıklanan önceki baro sınavının kazananlar listesinde yer almamıştı.

36 BİN DOLAR AYRINTISI

Üniversiteden sınıf arkadaşı Kei Komuro ile nişanlanmasıyla gündeme gelen Prenses Mako’nun Mart 2018'de yapılması beklenen resmi nişan töreni ve ardından gerçekleşmesi beklenen evliliği ertelenmiş, gerekçe olarak ise Komuro’nun annesinin oğlunun üniversite masrafları için eski nişanlısından aldığı 36 bin dolarlık borcu geri ödemeyi reddetmesi gösterilmişti.

"BORÇ DEĞİL, HEDİYE"

Komuro'nun annesinin parayı bir "hediye" olarak gördüğünü söylediği gündeme gelirken, damat adayının ise üniversite borçlarına dayanan finansal kriz yüzünden evlilik süreci için gereken parayı bulamadığı kamuoyuna yansımıştı. Ayrıca söz konusu iddiaların imparatorluk ailesinde rahatsızlığa neden olduğu da ifade edilmişti.

KRİZ SONA ERDİ

Çiftin geçtiğimiz ay yaklaşık 3 yıl gecikmeli olarak Tokyo'da dünya evine girmesinin ardından borç krizi yeniden kamuoyunun gündemine taşınmış, son olarak Komuro'nun annesinin eski nişanlısı ile anlaşmaya vararak borç krizini noktaladığı açıklanmıştı.







