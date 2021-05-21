Prens William ve kardeşi Prens Harry anneleri Prenses Diana'nın ölümü için BBC'yi suçladı

Prens William ve kardeşi Prens Harry anneleri Prenses Diana'nın ölümü için BBC'yi suçladı

İngiltere'de Prens William ve kardeşi Prens Harry, anneleri Prenses Diana ile röportaj yapabilmek için sahte belge düzenleyen BBC'yi, annelerinin ölümüne katkı yapmakla suçladı.

İngiltere’de Prens William ve kardeşi prens Harry, anneleri Prenses Diana’nın ölümü için BBC’yi suçladı.

BBC’nin Prenses Diana ile röportaj yapabilmek için sahte belge düzenlemesini annelerinin ölümüne katkı sağladığını iddia ettiler.

Eski yargıç John Dyson’ın yürüttüğü, BBC'nin 1995 yılında Prenses Diana'yla ve Panorama adlı programda yayınlanan röportajın nasıl alındığına dair bağımsız soruşturma tamamlandı.

BBC RÖPORTAJ İÇİN SAHTE BELGELER ÜRETMİŞ

Soruşturmaya göre, BBC muhabiri Matin Bashir’in kraliyet ailesinin Prensesi izletmek için bazı kişilere ödeme yaptığına dair sahte belgeler üretmiş ve bunları hem Diana hem de Charles Spencer’a gösterdi.

Bu sahte belgeyle Bashir, Prenses ve kardeşinin güvenini kazanıp röportaj yapılmasını kabul ettirdi. O dönem kanalın haber müdürlüğünü üstlenen eski BBC Genel Müdürü Tony Hall ise olayın üstünü titizlikle örttü.

BBC'YE GÖRE BASHİR DÜRÜST BİR ADAM

Soruşturmada ayrıca haberle ilgili yapılan Hall liderliğinde yürütülen bir iç soruşturmada Bashir "dürüst ve onurlu bir adam" olarak nitelenirken, muhabirin "ciddi ve açıklanamayan yalanlarının" dikkate alınmadığına dikkat çekildi.

Bashir'in dürüst olduğu gibi bir sonuca varılamayacağı kaydedilen soruşturma metinde, BBC'nin, "olayın örtbas edilmediği" yönündeki iddiası da reddedildi.

"BUNUN İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

BBC Genel Müdürü Tim Davie, raporun yayınlanmasından sonra açıklama yaparak Prenses Diana'dan röportaj alınmasında izleyicilerin beklediği standartların çok gerisinde kalındığının açık olduğunu belirterek, "Bunun için çok üzgünüz." dedi.

"KORKUNÇ VE GERÇEK DIŞI İDDİALAR"

Davie ayrıca BBC’nin olayı açığa çıkarmak için çok çaba göstermediğini ve şeffaf olmadığını itiraf ederek, Prens Charles'a gönderdiği mektupta Bashir'in, Prens, personeller ve kraliyet ailesinin diğer üyeleri hakkındaki "korkunç ve gerçek dışı iddiaları" için özür diledi.

Prenses Diana ile yaptığı röportajdan sonra ünlenen Martin Bashir ise raporun yayınlanmasından hemen önce BBC’den istifa etti.

"ÇOK PİŞMANIM"

Bashir, hazırladığı sahte belgeler yüzünden çok pişman olduğunu vurgularken bu belgelerin Diana'nın röportaj verme kararında etkisi olmadığını savundu.

Soruşturmanın tamamlanmasından sonra açıklama yapan Prenses’in oğlu Prens William BBC muhabirinin ürettiği sahte belgelerin annesinin mülakatta söylediği sözleri büyük ölçüde etkilediğini belirtti.

"RÖPORTAJ SAYISIZ İNSANI İNCİTTİ"

Prens William "Röportaj, anne ve babamın ilişkisini daha da kötüleştirdi ve o zamandan beri sayısız insanı incitti.” dedi.

BBC'nin iç soruşturmasındaki eksikliklerinin annesinin yaşamının son yıllarında yaşadığı "korku, paranoya ve izolasyona" önemli ölçüde katkıda bulunduğunu bilmesinin, tarif edilemez bir üzüntü verdiğini söyledi.

William, BBC’nin 1995’de kendisine gelen şikayetleri derinlemesine araştırmış olsaydı 1997 yılında hayatını kaybeden annesinin kandırılmış olduğunu anlayacağını ifade ederek bu durumun kendisini çok üzdüğünü belirtti.

"BBC BİZİ YÜZ ÜSTÜ BIRAKTI"

Panorma programının bir daha yayınlanmaması gerektiğini ifade eden Prens William, "Annem, sadece hilekar bir muhabir tarafından değil, aynı zamanda zor sorular sormak yerine gözünü başka yöne çeviren BBC yöneticileri tarafından da yüzüstü bırakıldı." diye konuştu.

Prens William'ın kardeşi Prens Harry ise yaptığı açıklamada, "Annemiz hayatını insanlara hizmet etmeye adamış inanılmaz bir kadındı. Dayanıklı, cesur ve tartışmaya mahal vermeyecek şekilde dürüsttü. Bir sömürü kültürünün ve etik olmayan uygulamaların dalgalanma etkisi, nihayetinde canını aldı." dedi.