Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonunu Savunma Bakanı Sergei Shoigu ile birlikte Sibirya’da geçirdi.

Doğa tutkusuyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nadir olarak yaptığı tatili için bu kez de Sibirya’yı tercih etti.

Başkan Putin’e Savunma Bakanı Sergei Shoigu’nun eşlik etti.

PUTİN'İN HAFTA SONU KEYFİ

Kremlin'den yapılan açıklamada açıklamada, hafta sonunu Sibirya bölgesinde geçiren Başkan Putin ve Bakan Shoigu'nun arazi aracı kullandığını ve Sibirya taygasında yürüdüğü belirtildi.

Ayrıca Bakan Shoigu'nun, Başkan Putin'e ahşap el sanatları ile uğraştığı atölyesini gezdirdiği ifade edildi.

"ONA SAĞLIKLAR DİLERİM"

Öte yandan Putin, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden'la bir atışma yaşamış, ve "Ona sağlıklar dilerim" açıklamasında bulunmuştu.

Putin'in bu açıklamasının ardından Biden, ülke içinde yapacağı bir seyahat öncesi uçak merdivenlerinden düşmüştü.

Biden'ın ilerleyen yaşı eleştirilerin odanağında olurken, Putin'in Sibirya'da verdiği pozlar ABD başkanına bir gönderme olarak algılandı.

Putin, hafta sonu tatilinde Savunma Bakanı ile Sibirya’da VİDEO