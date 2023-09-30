Putin imzaladı: Rusya, 130 bin genci askere alacak Devlet Başkanı Putin, on binlerce kişiyi kapsayan askerlik işlemleriyle ilgili talimat verdi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus vatandaşlarının sonbaharda zorunlu askere alınmasını başlatan başkanlık emrini imzaladı.

18-27 yaş arası Rus erkeklerin bir yıl zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmeleri gerekiyor.

Ukrayna basınından Kiev Independent'ın haberine göre, taslak, ilk kez Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporijya oblastları da dahil olmak üzere Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde yaşayanları kapsayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen eylül ayında dört bölgenin ilhak edildiğini duyurmuştu.

Rusya'da askerlik çağrısı

130 bin kişiyi kapsayan askerlikle ilgili hazırlanan taslakta şöyle denildi:

Yedekte bulunmayan ve askerlik hizmetine hak kazanan 18-27 yaş arası Rusya Federasyonu vatandaşlarının zorunlu askerlik işlemleri 1 Ekim 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Üst yaş sınırı 30'a çıkarıldı

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, bu baharda 147 bin kişi askere çağrılırken, geçtiğimiz sonbaharda sayı 120 bindi.

Ağustos ayında, askerlik üst yaş sınırı 27'den 30'a çıkarıldı. Ancak değişiklikler 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Zorunlu askerlikten kaçınmak zorlaşıyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Seferberlik sırasında birçok Rus, ülkeyi terk etmişti. Rusya'daki katı tedbirlerin, uygun durumdaki Rus erkeklerin zorunlu askerlik hizmetinden kaçınmasını giderek zorlaştırdığı belirtiliyor.