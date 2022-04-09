Liberal Demokratik Parti lideri Vladimir Jirinovski’nin cenazesine katılan Vladimir Putin'in korumasının elindeki çanta dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta verdiği emirle başlayan Ukrayna savaşı 45'inci gününde devam ediyor.

Putin ise o günden sonra sadece destekçileriyle birlikte düzenlenen mitingde görüntülendi.

Mitingden sonra ilk kez ortaya çıktı

İngiliz ve ABD istihbaratına göre tam bir izolasyon sürecine girdiği belirtilen Rus liden geçtiğimiz gün hayatını kaybeden siyasetçi Liberal Demokratik Parti lideri Vladimir Jirinovski’nin cenazesinde ortaya çıktı.

Putin Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla gitti VİDEO

Olağanüstü güvenlik önlemleri

Cenazede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı.

Moskova'daki cenaze törenine katılan Putin'in gelişi öncesinde, güvenlik sebebiyle salonda bulunanların tamamının dışarı çıkarıldı.

Putin'in korumalarının birinin elindeki çanta ise dikkatlerden kaçmadı.

Nükleer silahları kontrol eden çantayla geldi

Çantada ise Rusya'nın nükleer silahlarını kontrol eden sistem olduğu iddia edildi.

İngiliz medyası Putin'in saldırı tehlikesine karşı nükleer çanta'yı yanından ayırmadığını iddia etti.

Putin, Jirinovski'nin cansız bedeninin olduğu tabutun dibine bir buket kırmızı gül bıraktı.

Putin çantayı yanından ayırmıyor

Korumaların elindeki çanta Putin'in hemen hemen her yurt dışı seyahatinde ve Rusya’nın uzak noktalarındaki toplantılarında yanından ayrılmıyor.

Sır gibi saklanan çanta

Nükleer çantanın oluşturulması fikri, 1970'lı yıllara dayanıyor. Bu tarihe kadar, ülkenin başkomutanı askeri tesise gelerek, nükleer arsenalın çalışmasına katılabilirdi.

Nükleer çanta, 1983 yılında eski SSCB Savunma Bakanı Dmitri Ustinov ve Genelkurmay Başkanı Nikolay Ogarkov'un girişimleriyle Sovyet bilim adamlarınca yapılarak devreye girdi.

1984 yılında ise eski SSCB lideri Konstantin Çernenko'ya teslim edildi. Nükleer çantanın hangi özelliği taşıdığına ilişkin sırrı ise 1991 yılı Ağustos Darbesi mimarlarından biri olan eski SSCB Savunma Bakanı Dmitri Yazov soruşturma sırasında açıklamıştı.

Yeltsin, hastanede bile çantayı elinden bırakmamış

Çantayla ilgili ilginç olay ise 1996 yılında yaşandı. Kalp ameliyatı sırasında eski Başkan Boris Yeltsin, çantayı başka yetkiliye teslim etmemişti.

Yeltsin'in koruma müdür yardımcısı Gennadiy Zaharov'un anlattığına göre, Yeltsin'e ameliyat yapılırken, nöbetçi askerler ellerinde nükleer çanta ile koridorda hazır bekliyorlardı.

Yeltsin ameliyatın ardından kendine gelir gelmez ilk iş olarak çantanın kendisine teslim edilmesini istemişti.