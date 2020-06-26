Putin, Macron ile Libya ve Suriye konusunu görüştü

Putin, Macron ile Libya ve Suriye konusunu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Libya, Suriye ve Ukrayna meselelerinin görüşüldüğü bir video konferans gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında video konferans yöntemi ile bir görüşme yapıldı.

İki lider görüşmenin başlamasından önce açıklamalarda bulundu.

"SURİYE VE LİBYA'YI GÖRÜŞECEĞİZ"

Putin, açıklamasında, terörizm, kontrol edilemeyen göç sorunu ile iklim değişikliği, koronavirüs ve bozulan silah kontrol sistemi konularının ortak gündemleri olduğunu belirtti.

Rus lider Putin, "Bugün sıcak noktalardaki potansiyelin büyümesi, Ukrayna ve Balkanlar'daki problemler, Suriye ve Libya’daki durum hakkında konuşacağız." dedi.

Putin, ortak sorunlarla mücadelede güçlerin birleştirilmesinin önemine de dikkati çekti.

"İLERİYE DÖNÜK İŞ BİRLİĞİ"

Macron ise yaşanan bölgesel krizlerin Avrupa'nın önemini gösterdiğini belirterek, “Güvenlik konusunda ikili ve çok taraflı diyaloğumuz için somut şartlar yaratılmalıdır. Ayrıca Libya, Ukrayna ve Suriye’deki krizler gündemimizde olmalıdır. Sağlık, ekonomi ve çevre koruma alanlarında ileriye dönük iş birliğinin de gündemimizde olması gerekir.” şeklinde konuştu.